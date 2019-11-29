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Danimarka istihbaratı: Çin Donanması'nın Kuzey Kutbu'ndaki bilimsel araştırmaları 'iki yüzlü'
6 saat önce
Danimarka İstihbarat Teşkilatı, Çin Donanması'nın Arktik Okyanusu'nda yürüttüğü bilimsel araştırmaların sadece bilim amaçlı olmadığını, Asya ülkesinin bir yandan Kuzey Kutbu'ndaki jeopolitik dengede güç kazanmaya çalıştığını iddia etti.
Danimarka İstihbarat Teşkilatı, Çin Donanması'nın Arktik Okyanusu'nda yürüttüğü bilimsel araştırmaların sadece bilim amaçlı olmadığını, Asya ülkesinin bir yandan Kuzey Kutbu'ndaki jeopolitik dengede güç kazanmaya çalıştığını iddia etti.
Danimarka Savunma İstihbarat Servisi şefi Lars Findsen cuma günü yaptığı açıklamada, Artik Okyanusu'na son yıllarda büyük yatırım yapan Çin'in çalışmalarının yalnızca bir bilim meselesi olmadığını, aynı zamanda "ikili bir amaca hizmet ettiğini" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:41
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