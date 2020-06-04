Danimarka'da, Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılmasını öngören ve reddedilen yasa tasarısının parlamentodaki görüşmeleri sırasında, aşırı sağcı partiler arasında "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışmasına Müslümanlar tepki gösterdi.

İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü Yeni Sağ (Nye Borgerlige) adlı parti tarafından parlamentoya sunulan ve salı günü görüşülen Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılması öngören yasa tasarısının ele alınması sırasında, aşırı sağcı partiler arasında çıkan "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışması ülkedeki Müslümanları kaygılandırdı.

Danimarka İslam Toplumu (DİT) Başkanı Mustafa İncikli, DİT ve Danimarka Müslümanlar Birliği adına AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, meclis kürsüsünde Danimarka'da İslam toplumlarına müsaade verilmemesi ve kapatılmasının gündeme gelmesini kaygıyla izlediklerini belirtti.

"İki ırkçı parti arasında çekişmeye varan bu görüşme, demokrasiye, insan temel hak ve özgürlüğüne, din özgürlüğüne inanan sayın milletvekillerinin ret oyu kullanmasıyla, yasa teklifi kabul edilmeyip ezici bir çoğunlukla reddedildi. Sağduyunun galibiyetine Danimarka halkı ve Danimarka'da yaşayanlar şahitlik ettiler." ifadelerini kullanan İncikli, Müslümanların Danimarka toplumunun bir parçası olduğunu ve topluma büyük katkılar yaptığını vurguladı.

İncikli, şunları kaydetti:

"Hristiyanlık ve Yahudilik nasıl ki dünyadaki gerçek ise İslam da dünyanın ve Danimarka'nın bir gerçeğidir. Nasıl Hristiyan ve Yahudi toplulukları dinlerine hakaret edilmeden bu toplumda var ve ibadetlerini özgürce yapabiliyorsa, biz Müslümanların da bu toplumun bir parçası olarak aynı şekilde özgürce ibadetlerini yapabilmesi gerekmektedir."

"Nabız yokladılar"

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve başkent Kopenhag yakınlarındaki Albertslund kasabasında bulunan Alaaddin Camii'nin Dernek Başkanı Doğan Polat ise yasa tasarısının meclise sunulmasını "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Polat, "Demokrasi, anayasa ve Danimarka değerleri adına üzücü bir gündü. Çok şükür ki çoğunluk buna 'hayır' dedi. Bu partinin böyle bir teklifi meclise getirmesi bekleniyordu. Aslında bu insanlar bu teklifi neden getiriyorlar, neden yapıyorlar, anayasaya aykırı olmasına rağmen? Bence bir nabız yoklaması yaptılar. Üzerine çalışmalara devam edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Danimarkalı vekiller de tepkili

İlk anayasasını 5 Haziran 1849'de yapan ve yarın anayasasının 171'inci yıl dönümümü kutlayacak Danimarka'da, siyasetçiler de parlamento kürsüsünde Müslümanlar üzerinden oy kavgası yapılmasını eleştirdi.

Sosyal Liberal Parti milletvekili Zenia Stampe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka Parlamentosunun tarihinde bir dip nokta yaşadık. Yeni Sağ ve Danimarka Halk Partisi, ülkenin kürsüsünü İslam'la kim daha iyi mücadele ediyor kavgası için kullandı." ifadelerine yer verdi.

Parlamentoda bağımsız olarak görev yapan milletvekili Simon Emil Ammitzböll-Bille de tasarıyı eleştirdi.

Ammitzböll, "Korkunç bir yasa tasarısı. Danimarka toplumunda yaşayan azınlıktaki dini bir toplumun, halkın diğer kesiminden daha kötü haklarla yaşamasını istemek ne demek oluyor? Danimarka'nın temel inanç haklarına aykırı." dedi.

Danimarka'da, Türkiye kökenli Müslümanların oluşturduğu DTDV ve DİT'in yanı sıra Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu (DABF) "inanç toplumu" olarak Kilise Bakanlığı tarafından tanınıyor.

Bakanlıkça "inanç toplumu" olarak tanınan dini gruplar, dini nikah kıyma yetkisine sahip olmanın yanı sıra, cemaatin din görevlisi Danimarka'da oturma izni alabiliyor.

İnanç toplumları kendi okullarını açma hakkı elde edebiliyor ve kendilerine ait huzurevi ile mezarlıkları olabiliyor, hastanede ya da hapishanedeki cemaatin üyelerini ziyaret etme hakkı bulunuyor.

İnanç toplumu olarak tanınan bir dini cemaate bağış yapanlar, bağışlarını vergiden düşebiliyor.

Ne olmuştu?

İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü Yeni Sağ (Nye Borgerlige) adlı parti tarafından, parlamentoya sunulan, Danimarka'da Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılması öngören yasa tasarısı salı günü oylanmıştı.

Oylamaya geçilmeden önce kürsüde, İslam karşıtı iki aşırı sağ görüşlü partinin milletvekilleri, Danimarka'da bölünen aşırı sağ oylarını almak için, Müslümanlar üzerinden hakarete varan söylemlerde bulunmuştu.

Danimarka Halk Partisi milletvekilleri Marie Krarup ve Morten Messerschmidt ile Yeni Sağ Parti Başkanı Pernille Vermund arasında geçen, İslam ve Müslümanlara yönelik diyaloglar tepki çekmişti.

Kanun tasarısının oylamasına katılan 95 milletvekilinden 85'inin ret oyu kullanması üzerine tasarının yasalaşması için yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Oylamada, Danimarka Halk Partisinin 8 parlamenteri çekimser kalmış, Yeni Sağ Partisinden ise 2 parlamenter tasarı lehine oy kullanmıştı.