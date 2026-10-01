Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi Danimarka Portekiz maçı nereden CANLI izlenir?

Danimarka - Portekiz maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi'nin bu haftaki en dikkat çekici eşleşmelerinden biri öncesinde gündemin üst sıralarına yerleşti. Grup sıralamasında kritik öneme sahip olan bu zorlu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Danimarka ile Portekiz arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Grubundaki liderlik yarışını doğrudan etkileyecek bu zorlu mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki Danimarka - Portekiz maçı, a2 TV ve sıra resmi internet siteleri üzerinden izleyebilecek.

A2 TV HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

a2 TV'nin yer aldığı platformlar ve kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 35, Vodafone TV'de 35, Kablo TV'de 37, Turkcell TV+'ta 29 ve Tivibu'da 59. Platformların kanal sıralamalarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacaktır.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Danimarka ev sahipliği yapacak. Mücadele, başkent Kopenhag'da bulunan ve Danimarka milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Parken Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle güçlü rakibi Portekiz karşısında galibiyet arayacak.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Danimarka - Portekiz maçını internetten canlı izlemek isteyenler, a2 TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ya da CBC Sport'un resmi web sitesi üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Ancak resmi web siteleri üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği için televizyon platformları daha kesintisiz bir izleme seçeneği sunuyor.