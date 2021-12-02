Üye Girişi
Danimarka'yı kar fırtınası vurdu - Son Dakika

Danimarka'yı kar fırtınası vurdu

02.12.2021 15:12

Danimarka'nın Aalborg kentinde etkili olan kar fırtınası sırasında sürücüler yollarda mahsur kalırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Danimarka'nın Aalborg kentinde etkili olan kar fırtınası sırasında sürücüler yollarda mahsur kalırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte mobilya üreticisi IKEA'nın mağazasında mahsur kalanlar, geceyi içerideki yataklarda ve koltuklarda geçirdi.

Danimarka'nın Aalborg kentini kar fırtınası vurdu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise araçlar yollarda mahsur kalırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Akşam saatlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Mobilya devi IKEA'nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve yaklaşık 24 personel, geceyi mağazadaki yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi. Mağaza Müdürü Peter Elmose, "Mobilya reyonlarında ve birinci kattaki yataklarımızın, koltuklarımızın ve çekyatlarımızın olduğu bölümlerde uyuduk" dedi. Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu" ifadelerini kullandı.

"BU DURUMA SADECE GÜLDÜK, ÇÜNKÜ MUHTEMELEN BİR DAHA YAŞAMAYACAĞIZ"

Danimarka medyası, IKEA'nın bitişiğindeki bir oyuncak mağazasındaki çalışanların da geceyi içeride geçirdiğini aktardı. Çalışanlardan Michelle Barrett, "Birinin arabasında uyumaktan çok daha iyi. Güzel ve sıcaktı. Bu duruma sadece güldük, çünkü muhtemelen bir daha yaşamayacağız" dedi.

(İHA)

Danimarka'yı kar fırtınası vurdu
Danimarka'yı kar fırtınası vurdu
Danimarka'yı kar fırtınası vurdu
Danimarka'yı kar fırtınası vurdu

Danimarka, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Danimarka'yı kar fırtınası vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü 15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü 18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira kazandı 15:13 18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira kazandı Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti 15:12 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak 15:02 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
15:11 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
14:40 Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu
14:35 İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde!
14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor
14:31 Oyuncak tabancayla soygun girişimi!
14:30 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller
Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk forvetin peşine düştü! Leblebi gibi gol atıyor Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk forvetin peşine düştü! Leblebi gibi gol atıyor         
15:16
Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada! Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada!         
15:14
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi karşılık bulmadı! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi karşılık bulmadı! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak         
15:12
Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz         
15:02
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Danimarka'yı kar fırtınası vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement