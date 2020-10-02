Danışmanı Kovid-19'a yakalanan Trump test yaptırdığını ve sonuçları beklediğini duyurdu - Son Dakika

Danışmanı Kovid-19'a yakalanan Trump test yaptırdığını ve sonuçları beklediğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu.

Danışmanı Kovid-19'a yakalanan Trump test yaptırdığını ve sonuçları beklediğini duyurdu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu.

Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğruladı.

Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Karantinaya girip girmeyeceğimizi ya da virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, ancak resmi bir açıklama gelmemişti.

Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Melania, Fox, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 06:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danışmanı Kovid-19'a yakalanan Trump test yaptırdığını ve sonuçları beklediğini duyurdu - Son Dakika

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