Dar gelirli çölyak hastalarına glütensiz ekmek ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dar gelirli çölyak hastalarına glütensiz ekmek ücretsiz - Son Dakika

Dar gelirli çölyak hastalarına glütensiz ekmek ücretsiz

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, glütensiz ekmeği dar gelirli çölyak hastalarına ücretsiz dağıtmaya başladı.

Dar gelirli çölyak hastalarına glütensiz ekmek ücretsiz, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, glütensiz ekmeği dar gelirli çölyak hastalarına ücretsiz dağıtmaya başladı. Bu çerçevede belirlenen 75 çölyak hastasına ekmekleri ücretsiz olarak ulaştırılıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile MER-EK Halk Ekmek Fabrikası ortak bir sosyal projeye imza attı. Mersin'de yaklaşık 3 bin civarında olan çölyak hastasının tamamına ulaşmayı amaçlayan MER-EK, yakın zamanda başlattığı çalışmayla çölyak hastalarına ihtiyaç duydukları glütensiz ekmekleri ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi ile yapılan ortak çalışma kapsamında ise dar gelirli çölyak hastalarının glütensiz ekmek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaya başladı.


Büyükşehir'den 75 çölyak hastasına ücretsiz glütensiz ekmek


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MER-EK ve Sosyal Hizmetler Dairesinin ortak çalışması kapsamında, gram ve fiyat kıyaslamasında diğer ekmek türlerinin yanında satış bedelinin yüksek olması nedeniyle glütensiz ekmeğe ulaşmakta sıkıntı yaşayan çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmekler ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, bu kapsamda 228 çölyak hastasının başvurularını değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan incelemelerle saptanan 75 dar gelirli çölyak hastasının glütensiz ekmek ihtiyacı karşılanmaya başlandı.


MER-EK, çölyak hastalarına haftada 3 bin glütensiz ekmek ulaştırıyor


MER-EK, İstanbul Halk Ekmek A.Ş. bünyesinde üretilen 50'şer gramlık glütensiz ekmekleri hiçbir kar elde etmeden tanesi 50 kuruştan Mersin'deki çölyak hastalarına ulaştırıyor. Çölyak hastalarının MER-EK ve büfelerine yaptıkları başvurularla şu anda 302 çölyaklıya haftada ortama 3 bin adet glütensiz ekmek ulaştırılırken, başvurular da alınmaya devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi, başta dar gelirli çölyak hastaları olmak üzere Mersin'deki hastaların tamamına ulaşmayı amaçlıyor. Çağrıyı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarını kendilerine en yakın ekmek büfelerine başvuruda bulunmaya veya 0324 221 52 55 numaralı telefona ulaşmaya çağırdı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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