Son Dakika Haberleri: Darbe Girişiminin "Tsk İmamı" Öksüz'ün Yeğenine Hapis Cezası

Darbe Girişiminin "Tsk İmamı" Öksüz'ün Yeğenine Hapis Cezası

7 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "TSK imamı" firari sanık Adil Öksüz'ün yeğeni Hacı Ahmet Öksüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Darbe Girişiminin
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "TSK imamı" firari sanık Adil Öksüz'ün yeğeni Hacı Ahmet Öksüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hacı Ahmet Öksüz ile avukatı katıldı.

Sanık Öksüz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, dayısı Adil Öksüz ile 10 yıldır görüşmediğini ve herhangi terör örgütüyle bağının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan iş yerlerinde sigorta kaydının bulunduğunu, hakkında tanık beyanlarının dosyada yer aldığını ve sosyal paylaşım sitesinden örgüt elebaşını öven, sahiplenen paylaşımlarının olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Öksüz'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA

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