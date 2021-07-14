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DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR - Son Dakika

DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:21

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup, o haliyle...

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup, o haliyle 5 yıldır korunuyor. Görgü tanıkları ise aradan geçen 5 yılda yaşananları bugün gibi hatırlıyor.

Marmaris- İçmeler kara yolu 7'nci kilometresinde Turban mevkiindeki 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel, 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi kalırken, FETÖ üyesi askerlerce saldırıya uğradı. 15 Temmuz darbe kalkışmasından 1 ay sonra otel sahibi turizmci iş insanı Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar müşterilere verilmezken; odalardaki kurşun ve el bombasının izleri hala muhafaza ediliyor.

FETÖ üyesi askerlerle girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşun izi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı çalışma ofisinde ise FETÖ'cü askerler tarafından ateş edilen 80'in üzerinde mermi izi bulunuyor. İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken, duvarla içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde not kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ile tespih de bırakıldığı yerde olduğu gibi muhafaza ediliyor.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısı ardından otel önüne gelenler arasında yer alan bilgisayar yazılım uzmanı Yusuf Keskin (28), o geceyi anlattı. Keskin, "5 sene oldu ve sürekli buradan geçerken yüreğim cız ediyor. Kalkışma yaşandığında buraya ilk gelen 10 kişiden biriydim. Kötü bir geceydi, Allah'ım yaşatmasın. Ben otel içine girdim. Otel içinde bir endişe ve hareket vardı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaparken yanında idim. Cumhurbaşkanı basın açıklaması yaptıktan sonra ayrıldı ve arkasından darbeci askerler geldi. O askerler, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu otel yerine geride başka bir yerdeki tesisteki boş araziye indi. Darbe ve darbecilere karşı Türkiye tepkisini göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın bir sözüne tüm Türkiye ayağa kalktı. Yine aynı bir durum olsa yine tek yürek oluruz. Allah'ım bir daha o günleri yaşatmasın" dedi.

Marmaris'te 34 yıldır inşaat ustalığı yapan Ersin Tayfur ise, "O gün arkadaşlar ve ailemizle beraber Karadenizliler Derneği'nde çay içip sohbet ediyorduk. Saat 21.00- 22.00 arası televizyonlarda bir şeyler olduğunu fark ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyduktan sonra arkadaşlar çocukları ve aileleriyle otel önüne gittik. Helikopterlerden ateş açılıyordu. Güvenlik kuvvetlerimizin yapabileceği hiçbir şey yoktu. 15 Temmuz yaklaşıkça tüylerim hala diken diken oluyor. Dün gibi tüm yaşanılanlar hafızamda taze. Halk olarak yolu kapatmıştık. Şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker kardeşim müdahaleye giderken, aramızdan geçmesi için yol verdik. Kendisi çok dürüst ve namuslu bir polisti. Çok seviyorduk. Helikopterlerin ateş açması, darbeci askerlerin silahlarla otel çevresinde dolaşması hala dün gibi aklımda. Darbecilerle polis arasına, halk olarak girdik. Darbeciler, polisimize zarar vermesin diye aradaydık. Darbeci askerler bizlere ara ara ateş açtı. Allah bu milletimize bir daha yaşatmasın. Çok zor günlerden geçtik ve halen geçiyoruz. O anları ömrüm boyunca unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR
DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Darbe, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DARBE KALKIŞMASININ 5'İNCİ YILINDA O ODADAKİ ÇATIŞMA İZLERİ KORUNUYOR - Son Dakika


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