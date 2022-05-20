DARBEDEN SALDIRGANLARDAN KAÇMAK İÇİN ÇALDIĞI TAKSİ İLE KAZA YAPTI

ADANA'da motorsikletiyle giderken trafikte tartıştığı iki kişi tarafından darbedilen Erhan Z., olay yerinin yakınındaki durakta üzerinde anahtar bulunan taksiyi çalıp, kaçarak saldırganlardan kurtulmak istedi. Kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi ile kaza yapan Erhan Z., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Erhan Z. ile trafikte kimliği belirsiz otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, Erhan Z.'yi darbetmeye başladı. Kendisini darbeden şüphelilerin bıçak çektiğini gören Erhan Z., kaçmaya başladı. Yakındaki bir durakta anahtarı üzerinde bulunan taksiyi gören Erhan Z., araca binip, çalıştırdı. Taksi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Erhan Z.'yi, saldırganlar da otomobille takip etti. Çaldığı taksi ile saldırganlardan kaçan Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir binanın duvarına çarptı. Erhan Z.'nin kaza yaptığını gören saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza ve darp sonucu yaralandığı belirlenen Erhan Z., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.