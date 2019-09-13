Darende aşure etkinliği

Malatya'nın Darende ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Darende Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlattırılan 3 bin kişilik aşure, Hacı Hasan Akyol Çarşısı Meydanında vatandaşlara ikram edildi.

Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan ve Belediye Başkanı İsa Özkan kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Daştan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı İsa Özkan da, muharrem ayının İslam inancında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Muharrem ayı önemli bir ay. Bu geleneği en iyi şekilde yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl geleneksel olarak muharrem ayında vatandaşlarımıza aşure ikram ediyoruz. Bu güzel günde herkes birlik ve huzur ortamında bir araya geliyor. Darende Belediyesi olarak kültürel değerlerimizin yaşatılması konusunda gereken duyarlılığı her fırsatta gösteriyoruz." şeklinde konuştu.