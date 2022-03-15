Darende'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes - Son Dakika

Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere yararına kermes açtı.

Kermesin açılışını gerçekleştiren Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçeye geldiği günden bu yana güzel gelişmelere şahit olduğunu belirtti.

Türkoğlu, öğrencilerin, kermes düzenleyerek ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattıkları iyilik hareketine destek olanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okul Müdürü Mahmut Kul da elde edilen gelirle ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi hazırlayacaklarını belirterek, etkinliklerin öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirdiğini fade etti.

Kermese Kaymakam Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Öte yandan Kaymakam Türkoğlu ve İnce okula kazandırılan Z Kütüphane'nin açılışını yaptı.