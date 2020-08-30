Darende'de Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

Törenlere ve şehitlik ziyaretine, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan , Garnizon Komutanı Mustafa Duran , Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demirbaş, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Hükümet binası önünde Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam etti. Hükümet Konağı önündeki törenden sonra Hasan Gazi Şehitliği ziyaret edildi.

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