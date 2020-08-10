Darende şire pazarında kayısı hasadının ardından hareketli günler - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesindeki şire pazarında kayısı hasadının ardından hareketlilik yaşanıyor.

Darende şire pazarında, islimli kayısı, gün kurusu, hoşaflık kayısı çeşitleri, kayısı çekirdeği, pekmez ve dut kurusunu bulmak mümkün.

Fiyatların geçen yıla oranla yükseldiği pazarda, kışlık hazırlık için alışveriş yapmak isteyen aileler, ilk olarak burayı tercih ediyor.

AA muhabirine üreticiler için kazançlı bir yıl yaşandığını aktaran çiftçi Ahmet Akbaş, rekolte azlığından dolayı ürünlerin "para ettiği" güzel bir sezon yaşandığını söyledi.

Alıcının ilgisinin güzel olduğuna kaydeden Akbaş, "Şu an ülkemizin birçok iline kuru kayısı gönderiyoruz. Fiyat, çeşit ve kaliteye göre 35 liraya kadar çıkabiliyor. Emeğimizin karşılığını aldığımız güzel bir yıldı." dedi.

Akbaş, yaş kayısının 8 ile 10 liradan aşağı düşmediğini belirterek, "Talep her geçen gün artıyor. Bayram öncesi ve yazlıkçıların geldiği dönemde satış artıyor. Şuan biz daha çok il dışına gönderiyoruz." diye konuştu.