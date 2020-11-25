Dargeçit Belediyesi kadınlara yönelik projeler hayata geçiriyor - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi kadınlara yönelik projeler hayata geçiriyor

25.11.2020 10:21
Dargeçit Belediyesi kadınlara yönelik projeler hayata geçiriyor, System.String[]

Dargeçit Belediyesi, "Bir Dünya Kadın Projesi" ve "Boncuklu Tarla Mezrone Üzümünde Kadın Eli Projesi"ni hayata geçirerek ilçedeki kadınların istihdamına destek sunacak.

Dargeçit Belediyesi, "Bir Dünya Kadın Projesi" ve "Boncuklu Tarla Mezrone Üzümünde Kadın Eli Projesi"ni hayata geçirerek ilçedeki kadınların istihdamına destek sunacak.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, projelere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, istihdam ve ilçe ekonomisine katkı sunmayı amaçlayan projelere imza attıklarını belirtti.

DİKA ile imzalanan "Bir Dünya Kadın Projesi" kapsamında Temelli Mahallesinde lavanta bahçesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Aksoy, "Projeyle kırsal mahalledeki 15 kadın çiftçiye 17 dönüm kırsal alan tahsis edilerek lavanta yetiştirmeleri sağlanacak. Bölgeye örnek bir model olması düşünülmekte." ifadelerini kullandı.

Aksoy, DİKA işbirliğiyle gerçekleştirilecek Boncuklu Tarla Mezrone Üzümünde Kadın Eli Projesi ile sosyal yardımlarla geçimini sağlayan 15 kadının istihdam edileceğini, proje kapsamında yöresel ürünler tanıtılarak katma değer sağlanacağını bildirdi.

Mehmet Cüneyt Aksoy, Dargeçit, İstihdam, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dargeçit Belediyesi kadınlara yönelik projeler hayata geçiriyor - Son Dakika


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