Dargeçit Belediyesinden kırsal mahallelerinde asfaltlama yapıyor - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, i Çatalan, Tavşanlı, Kıraç, Altıyol, Gürışık ve Alayurt mahallerinde asfaltlama çalışması yürütüyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, kırsal mahallelere yoğunlaştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bazı kırsal mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Hava şartları uygun olduğu müddetçe yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız."

Mahalle sakinleri de çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Aksoy'a teşekkür etti.