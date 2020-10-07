Dargeçit ilçesinde onarım ve bakım çalışmaları - Son Dakika

Dargeçit ilçesinde onarım ve bakım çalışmaları

Mardin'in Dargeçit ilçesinde cadde ve sokaklarda asfalt yama, parke, kaldırım bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde cadde ve sokaklarda asfalt yama, parke, kaldırım bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü belirlenen program dahilinde birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca yol yapım, asfalt yama, kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları da yürütüyor. Alt yapı kazı çalışmaları nedeniyle bozulan ve çeşitli nedenlerle deforme olan kilitli parke yollar onarılarak, vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kırılan, parçalanan kilit parke taşları de yenileniyor.

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