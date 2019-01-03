Son Dakika Haberleri: Darıca Belediye Meclis Toplantısı

Darıca Belediye Meclis Toplantısı

1 saat önce

Darıca Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın başkanlığında toplandı.

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Darıca Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Karabacak, 2004 yılında yüzde 34 oy ile geldikleri görevde 2014 yılında yüzde 50 oy aldıklarını, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de halkın vereceği karar doğrultusunda yol alacaklarını söyledi.

Belediyecilik anlamında her anlamda var olduklarını gösterdiklerini ifade eden Karabacak, "Eksiklikler var mı? Vardır, olacaktır. Talepler bitmeyecektir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Denetim Komisyonu'nun da belirlendiği meclis toplantısında komisyon üyeliğine AK Parti grubundan Habip Uluoğlu, Recep Aydın ve Nurgül Kahveci seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Şükrü Karabacak, Darıca, Güncel
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