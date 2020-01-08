Darko Kovacevic, silahlı saldırıya uğradı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Darko Kovacevic, silahlı saldırıya uğradı! - Son Dakika Spor

Darko Kovacevic, silahlı saldırıya uğradı!

6 saat önce

Sırbistanlı eski futbolcu Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı.

Darko Kovacevic, silahlı saldırıya uğradı!, System.String[]

Sırbistanlı eski futbolcu Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı. Başkent Atina'da kimliği belirlenemeyen saldırganlar, Kovacevic'e ateş etti.


Ayağından yaralanan eski futbolcu, hemen hastaneye kaldırıldı. Kovacevic'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Darko Kovacevic, Real Sociedad'da Nihat Kahveci ile birlikte çift forvet olarak görev almış ve Nihat ile yakaladığı uyum dikkat çekmişti... 2009'da futbolu bırakan Darko Kovacevic, son olarak sportif direktörlük görevini yapıyordu.


Yunanistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:14 
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