Darko Kovacevic, silahlı saldırıya uğradı!

Sırbistanlı eski futbolcu Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı. Başkent Atina'da kimliği belirlenemeyen saldırganlar, Kovacevic'e ateş etti.



Ayağından yaralanan eski futbolcu, hemen hastaneye kaldırıldı. Kovacevic'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Darko Kovacevic, Real Sociedad'da Nihat Kahveci ile birlikte çift forvet olarak görev almış ve Nihat ile yakaladığı uyum dikkat çekmişti... 2009'da futbolu bırakan Darko Kovacevic, son olarak sportif direktörlük görevini yapıyordu.



