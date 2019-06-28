Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu
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Bozüyük Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özcan Karagöz, Türkiye Dart Milli Takımı ile beraber katıldığı Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu.
Bozüyük
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özcan Karagöz, Türkiye
Dart Milli Takımı ile beraber katıldığı Dart Şampiyonasında Avrupa
ikincisi oldu. İtalya
'da düzenlenen Avrupa İlektronik Dart Şampiyonasına Milli Takım forması ile katılan ortaokul öğrencisi Özcan Karagöz, genç takımlarda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Başarılı sporcu, Okul Müdürü Yusuf Cengiz
Yarangumeli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir
'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuyu çeşitli hediyelerle ödüllendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, kendisini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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