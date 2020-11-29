Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti - Son Dakika

Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti

29.11.2020 17:38
Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti, System.String[]

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki aktör David Prowse hayatını kaybetti.

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki aktör David Prowse hayatını kaybetti. Prowse, filmler boyunca konuşmaları yapmış ancak yapımcı George Lucas'ın isteğiyle Darth Wader seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı. Jedi'nin Dönüşü filminde ise maskesiz Darth Vader'ı canlandırması beklenen Prowse'un yerine Sebastian Shaw oynamıştı.

GÜÇ ONUNLA OLSUN, HER ZAMAN

Prowse'un menajeri Thomas Bowington'un aktörün ölümüyle ilgili olarak "Güç onunla olsun, her zaman" ifadelerini kullanarak, "Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dediği belirtildi. Prowseun kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50den fazla filmde rol aldığı da ifade edildi.

Fotoğraflar: AFP

DAWID PROWSE KİMDİR?

1 Temmuz 1935 doğumlu olan İngiliz vücut geliştirici, halter ve oyuncu David Prowse'un en ünlü rolü Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader rolüdür. Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolünü David Prowse oynamıştır. Film boyunca konuşmaları da o yapmıştır ancak George Lucas'ın isteğiyle onun sesi değil James Earl Jones'un seslendirilmesi kullanılmıştır. Jedi'ın Dönüşü filminde maskesiz Darth Vader sahnesinde onun oynaması beklerken bu sefer de yerine Sebastian Shaw kullanılmıştır. Filmdeki dövüş sahnelerinde ise rolünü Bob Anderson'a bıraktı. David Prowse birkaç fan filminde oynamakla beraber birçok Star Wars etkinliğine katılmaktadır. 1968 tarihli "The Champions" dizisinde ufak bir rol oynamıştır. A Clockwork Orange adlı filmde, yazarın yardımcısını oynamıştı.

Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları, George Lucas, David Prowse, Darth Vader, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

1,5 yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu
İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı         
17:18
Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese, Lavio'yu 3-1 yendi Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese, Lavio'yu 3-1 yendi         
16:55
Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak         
16:29
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı         
16:16
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
MSB'den CHP'li vekilin MSB'den CHP'li vekilin "Türk ordusu satılmıştır" sözlerine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz         
15:39
F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı         
14:52
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu         
12:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 17:48:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei