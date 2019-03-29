Darüşşafaka Tekfen, Alman Ekibi Mağlup Etti
21 dakika önce
THY EuroLeague'in 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 92-87 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 92-87 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena Hakemler: Christos Christodoulou xx, Emilio Perez xx, Uros Nikolic xx Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 26, Mert Akay x, Kidd xx 8, Evans xxx 20, Eric xx 6, Kartal Özmızrak xx 13, Berk Demir x 2, Doğuş Özdemiroğlu xx 9, Oğuz Savaş x 2, Peiners x, Diebler xx 6 Başantrenör: Selçuk Ernak Bayern Münih: Dedovic xxx 20, Jovic xx 10, Koponen xxx 23, Lucic xx 9, Radosevic xx 8, Barthel x 8, Dangubic x, King x, Lo x, Williams xx 5, Booker x 4 Başantrenör: Dejan Radonjic 1. Periyot: 14-27 (Bayern Münih lehine) Devre: 44-50 (Bayern Münih lehine) 3. Periyot: 65-67 (Bayern Münih lehine)
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'i 92-87 Mağlup Etti
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