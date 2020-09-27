Datça'da afet eğitim toplantıları - Son Dakika

Datça ilçesinde, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) tarafından düzenlenen eğitim toplantıları sürdürülüyor.

Kentpak'ta yapılan toplantıda, katılımcılara lojistik ekibin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve ilerleyen zamanlarda yapılacak çalışmalar konusunda genel bilgilendirmede bulunuldu.

Derneği Muğla temsilcisi Barış Muştu, yaptığı konuşmada, afetlerde 72 saatin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İlçede karşılaşabilecek afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek amaçlı bir dernek olduklarını anlatan Muştu, yakın bir zamanda Cumhuriyet Meydanı'nda halkın da katılımıyla tanıtım toplantısı planladıklarını kaydetti.

Toplantıya, aralarında MAG-AME Datça Temsilcisi Burak Kara'nın da bulunduğu dernek üyeleri katıldı.