Datça'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan ürünlerin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışına, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tülay Demirci Boğatemür, 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılan 20 kursa 340 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kurslarda yaş sınırı bulunmadığına değinen Boğatemür, merkeze gelenlerin mesleki, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve beceriler kazanma imkanı bulduğunu kaydetti.
Etkinlikte halk oyunları gösterisi ve Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleşti.
Dikiş, kilim dokuma, seramik, resim ile su kabağı atölyesinde üretilen eserler sergilendi.
Kaynak: AA
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