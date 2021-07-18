Datça'da Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen ile 2 Türk karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılağaç açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 26 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 Türk'ü bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Can salındaki 2 Türk hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.