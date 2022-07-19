Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı - Son Dakika
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Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı

19.07.2022 16:04
Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 95 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 95 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları eğlence mekanlarında satmak için getirdiği belirlendi.

Datça'da, ilçe dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Datça İlçe Polis Merkezi Amirliği harekete geçti. Şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen polis, B.Y. (27) ve G.A.'yı (20) operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve evlerindeki aramada 95 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı - Son Dakika
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