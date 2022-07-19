Datça'da, ilçe dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Datça İlçe Polis Merkezi Amirliği harekete geçti. Şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen polis, B.Y. (27) ve G.A.'yı (20) operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve evlerindeki aramada 95 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı - Son Dakika

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