Datome'den Obradovic itirafı: 'Hayal kırıklığı...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Datome'den Obradovic itirafı: 'Hayal kırıklığı...' - Son Dakika Spor

Datome'den Obradovic itirafı: 'Hayal kırıklığı...'

6 saat önce

Datome, sarı-lacivertli takımın performansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen THY Avrupa Ligi'nin geleceği ve başantrenör Zeljko Obradovic ile ilgili AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Datome'den Obradovic itirafı: 'Hayal kırıklığı...', System.String[]

Datome, sarı-lacivertli takımın performansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen THY Avrupa Ligi'nin geleceği ve başantrenör Zeljko Obradovic ile ilgili AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.


İtalyan basketbolcu, 2017'de şampiyonluğa ulaştıkları, 2016 ve 2018'de ise final oynadıkları THY Avrupa Ligi'nde bu sezon istenilen sonuçları alamadıklarını belirtti.


Sezon başında tam takım olarak bir arada çalışma şansı elde edemediklerini aktaran Datome, "Takımda çok fazla sakat oyuncu vardı. Fiziksel olarak hazır değildik. Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular vardı. Çok az birlikte antrenman yaptık ve hemen lige başladık. Salgından önceki süreçte ise toparlanmaya başlamıştık. Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa Ligi'nde de son 12 maçın 8'ini kazandık. İyi gidiyorduk. İnsanlar çok alıştı tabii. Son senelerde Disney World'de gibiydik. Hep aynı şeyi bekliyorlar ama buna ulaşmak kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.


Çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Luigi Datome, "Sezona bu şekilde devam etseydik THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara gidebileceğimize inanıyordum. Eminim play-off'larda bizimle karşılaşacak takım çok mutlu olmayacaktı." şeklinde konuştu.


"Eminim sağlık ön planda olacak"


Datome, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasının çok kolay olmayacağını aktardı.


Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan İtalyan basketbolcu, "Sadece oyuncuların değil herkesin güvenliğini sağlamak gerekiyor. Oyuncunun hasta olup, ailesine ve çevresine de bulaştırması söz konusu. Bütün bunların güvenlik altına alınması lazım. Uzun süredir bekliyoruz. Ne kadar egzersiz yapsak da sağlık açısından sıkıntılı bir dönem olabilir. THY Avrupa Ligi için 24 Mayıs'ta karar verilecek. O zamana kadar çok şey değişebilir. Liglere tekrar başlamanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Eminim sağlık her zaman ön planda olacak. En iyi kararın verileceğine inanıyorum." diye konuştu.


Avrupa Ligi Oyuncular Birliği Başkanlığını da yapan Datome, bu süreçte basketbolcuların maaşlarıyla ilgili yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


"Obradovic'e çok büyük hayal kırıklığı yaşattık"


THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi CSKA Moskova ile deplasmanda yaptıkları maçta başantrenör Zeljko Obradovic'in molada kendisiyle ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı diyaloğun medyada yer aldığını hatırlatılması üzerine Datome, şunları kaydetti:


"Aslında bu yaşadığımız olaylar hayatımızın bir parçası. Obradovic ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bana ne kadar saygı duyduğunu biliyorum. Beni sahaya sürdüğünde verdiği dakikalar bana ne kadar güvendiğinin en güzel göstergesi. Bu sezon Obradovic'e çok büyük hayal kırıklığı yaşattık. Kendimiz de hayal kırıklığı yaşadık. O da değişik reaksiyonlar gösterdi. Bu sadece kameraya yansımış oldu. Üzüntüm bunun kameralara yansıması. Bu, bizim hayatımızın bir parçası."


Türk Hava Yolları, Ivan Obradovic, Basketbolcu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 01:30 

YORUMLAR

Son Dakika

Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
18:54
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi         
18:54
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber         
18:45
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:38
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü         
18:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı         
18:29
İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü         
18:26
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi         
18:22
Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir         
18:17
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz         
18:07
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi         
17:40
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı         
17:39
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı         
17:36
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı         
17:36
Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı         
17:34
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
17:33
HDP'li Önder, Meral Akşener'in HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi         
17:24
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı         
17:11
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz         
17:01
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin         
16:56
İBB'nin İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik         
16:48
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti         
16:44
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi         
16:40
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı         
16:34
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 19:52:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Datome'den Obradovic itirafı: 'Hayal kırıklığı...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]