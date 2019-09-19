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DATÜB, öğrenci adaylarıyla toplantı yaptı

56 dakika önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları'nın devam etmekte olan eğitim faaliyetleri doğrultusunda Bursa'da öğrenci adaylarıyla toplantı gerçekleştirildi.

DATÜB, öğrenci adaylarıyla toplantı yaptı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları'nın devam etmekte olan eğitim faaliyetleri doğrultusunda Bursa'da öğrenci adaylarıyla toplantı gerçekleştirildi.


DATÜB'ün "Gelecek için güçlü gençlik" projesi kapsamında Bursa'da öğrenci adaylarıyla yaptığı toplantıya Ahıska Türkü öğrenciler iştirak etti. Toplantıya DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bursa Temsilcisi Paşa Alihan, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Gürsu Temsilcisi Ahmet Çakmak, DATÜB Gençlik Kolları Eğitim Komisyonu Üyesi Orhan Faik ve DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker katıldı. İlginin büyük olduğu toplantıda öğrenciler üniversitelerle ilgili bilgilendirildi. Öğrenci adaylarının sorduğu sorular cevaplandı.


DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker İHA'ya yaptığı açıklamada, "DATÜB Gençlik Kolları olarak eğitim faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. 'Gelecek için güçlü gençlik' projesi kapsamında Bursa toplantımızı tamamladık. Öğrenci arkadaşlarımıza üniversitelerimizle olan görüşmelerimizi aktardık. Onların taleplerini dinledik. DATÜB olarak yaşanan sorunların çözümü noktasında çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Ahıska Türkleri, Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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