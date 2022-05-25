Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı - Son Dakika
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Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı

25.05.2022 11:14
Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı

İzmir'in Tire ilçesinde zeytin ağacı yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürülen dayı ve yeğenin tartışması kanlı bitti.

İzmir'in Tire ilçesinde zeytin ağacı yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürülen dayı ve yeğenin tartışması kanlı bitti. Dayısı tarafından av tüfeğiyle vurulan yeğen hastanede yaşam mücadelesi verirken, kaçan dayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay bugün ilçeye bağlı Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında zeytin ağacı yüzünden bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen Eşref G. ve yeğeni Yüksel Yoldaş (43), mahalleye bağlı Düzyaka mevkiinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi sonucu Eşref G., av tüfeğiyle yeğeni Yüksel Yoldaş'a ateş ederek kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşam mücadelesi veriyor

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen Yüksel Yoldaş, ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yoldaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı
Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı
Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı

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Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı - Son Dakika


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