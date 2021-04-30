DeAndre Yedlin takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan DeAndre Yedlin, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda DeAndre Yedlin, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Henry Onyekuru ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL