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DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gittiği tespit edilen iki yabancı uyruklu gözaltına alındı.

DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gittiği tespit edilen iki yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbek Ernest I'nın (26) örgüte katılmak için İstanbul'a geldiği, daha sonra otobüsle Hatay'a hareket ettikleri bilgisine ulaştı.

Belen ilçesinde otobüsü durduran polis, iki şüpheliyi yakaladı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, internet üzerinden tanışıp, İstanbul'da buluştuktan sonra DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planlandığı iddia edildi.

Suriye, Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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