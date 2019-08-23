DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıklara hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına tehdit, cebir ve şiddet kullanarak fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri"nin de olduğu 11'i tutuklu 16 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ adına kentte tehdit, cebir ve şiddet kullanılarak haraç topladıkları ileri sürülen 11'i tutuklu 16 sanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu belirtilen M.Ö'nün de olduğu 16 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "korkutucu gücünden faydalanarak suç örgütüne yarar sağlama kastıyla birden fazla kişi ile yol kesmek suretiyle yağma", "birden fazla kişi ile suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından da 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, DEAŞ adına eğitimlere katıldıkları ve terör örgütüne finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladıkları belirtildi.

Sanıkların, DEAŞ bünyesinde aktif faaliyet yürüten M.Ö. ile eylem birliği içinde hareket ettiklerine ilişkin kamera görüntülerinin bulunduğu kaydedilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:



"Şüphelilerin sistematik şekilde müştekileri ölümle tehdit ederek ekmek dağıtımına mani oldukları, tümünün eylemlerden haberdar oldukları, bu sebeple müştekilerin maruz kaldıkları tehdit ve cebir eylemleri sonucunda para vermeleri şeklinde gerçekleşen eylemlerinden dolayı tüm şüphelilerin birlikte sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, M.Ö'nün silahlı terör örgütü DEAŞ içinde aktif faaliyet yürüterek, örgütün amaç ve gayelerine ulaşmak amacıyla güç kazanmak ve maddi menfaat sağlamak amacıyla hareket ettiği, sanıkların anayasal düzen dışında farklı bir düzende yönetilmeyi amaçlayan düşünce yapısı içinde oldukları bildirildi.

Haraç istenen fırıncı yaşadıklarını anlattı

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki H.H, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benim ve arkadaşım L.H'nin fırınındaki işçilerin tehdit edilmesi üzerine Yamaçlı'da iş yeri bulunan M.Ö'nün yanına gittim. M.Ö. burada bana fırınların ekmek yapmaya devam etmesini ancak L.H'nin kendisine hasılattan yüzde 30 pay vermesi gerektiğini, eğer bunu kabul etmezse tanesi 1 lira 20 kuruştan günlük 5 bin ekmek parasını vermesi gerektiğini söyledi. Kendisine neden bu şekilde davrandığını sorduğumda bana 'Sizin pazarınızı koruyacağım, başka bir kimsenin pazara girmesini engelleyeceğim.' dedi."

M.Ö'nün ertesi gün yanındaki grupla L.H'nin fırınına geldiğini ve devlet aleyhine konuşmalar yaptığını öne süren H.H, sanık M.Ö'nün, "Günde bize en az 5 bin ekmek vereceksiniz ancak bu şekilde işinize devam edebilirsiniz. İnternete girin ve M.Ö. DEAŞ yazın. Benim kim olduğumu bilirsiniz. Ben DEAŞ'ın Adana emiriyim." diyerek tehditte bulunduğunu belirtti.

Tanık O.I. ise M.Ö'nün terör örgütü DEAŞ adına düzenlediği örgütsel toplantılarda cami imamlarının arkasında namaz kılınmayacağı yönünde talimatlar verdiğini söyledi.

M.Ö'nün örgüt üyelerini çocuklarını devlet okullarına göndermemeleri konusunda uyardığını kaydeden tanık O.I, şu beyanlarda bulundu:

"Bu şahıs DEAŞ terör örgütü adına ders ve sohbetler düzenleyerek örgüt için Suriye'ye eleman gönderiyordu. Ayrıca Suriye'de yaralanarak tedavi amacıyla yasa dışı yollardan Adana'ya gelen şahısları saklamakta ve tedavilerini yaptırmaktadır. DEAŞ terör örgütü adına Yamaçlı grubu içinde faaliyet gösteren şahıslar bu şahsa bağlıdır. Bu şahsın emir ve talimatlarını eksiksiz olarak yerine getirirler."

Sanıklar ise iddianamede yer alan savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.