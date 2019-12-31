DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşan ve eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşan ve eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşan ve eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgelerinde infaz görüntülerini paylaşan ve yayan teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı.

DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşan ve eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgelerinde infaz görüntülerini paylaşan ve yayan teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı. Bu zanlıların yıl başında eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı ve sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon öncesinde belirlenen kişilerin, "yalnız kurt" olarak ifade edilen eylem biçimlerinde kullanılması öngörülen silah ve malzeme arayışı içinde oldukları tespit edildi. Emniyet birimlerinin istihbarı çalışmaları neticesinde Irak uyruklu 5 şahsa yönelik Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli düğmeye basıldı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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