DEAŞ Koalisyonu Riyad'da Toplandı - Son Dakika
DEAŞ Koalisyonu Riyad'da Toplandı

09.02.2026 15:00
DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon toplantısı Riyad'da başladı, Suriye de katıldı.

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun siyasi direktörler toplantısı, koalisyona kısa süre önce katılan Suriye'nin de iştirakiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, "Riyad, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun siyasi direktörler toplantısına ev sahipliği yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, bir gün sürecek toplantının koalisyona üye 90 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci'nin başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da katılıyor.

Toplantının gündeminde, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki faaliyetlerine ilişkin güvenlik durumu ile örgütün oluşturduğu mevcut tehditlerin değerlendirilmesi, uyuyan hücreler aracılığıyla yeniden yapılanmasının önlenmesi ve koalisyonun güvenlik ile askeri bileşenleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları yer alıyor.

Haberde, Suriye'nin toplantıya katılımının önemine dikkat çekilerek, bunun "Suriye'nin 2025 yılının sonlarında koalisyona 90'ıncı üye olarak dahil olması kapsamında gerçekleştiği ve ülkede DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleyi güçlendiren bir adım olduğu" ifade edildi.

Toplantının sonunda günün ilerleyen saatlerinde nihai bir bildirinin yayımlanması bekleniyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Dışişleri Bakanı Şeybani ile Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame'nin toplantıya katılmak üzere dün akşam Riyad'a gittiğini duyurmuştu.

Suriye, 2014'te ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona Kasım 2025'te katılmıştı.

ABD liderliğinde kurulan koalisyon, Suriye hükümeti üye olmadan önce de çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar yürütüyordu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Riyad, Son Dakika

