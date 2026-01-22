DEAŞ Militanları Irak'a Naklediliyor - Son Dakika
Dünya

DEAŞ Militanları Irak'a Naklediliyor

22.01.2026 08:29
ABD, Suriye'deki 150 DEAŞ militanının Irak'a transferine başladı. Toplamda 7 bin militan taşınacak.

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'deki DEAŞ üyelerinin Irak'a transfer edilmeye başlandığı bildirildi. Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının nakledileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

08:34
