DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.