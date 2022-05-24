DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

24.05.2022 13:51

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

İstanbul, El Kaide, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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