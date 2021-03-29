Dede torun 453'üncü aileyi sevindirdi - Son Dakika

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve iki çocuğu da doğuştan hasta olan Yıldırım ailesinin tekerlekli sandalye isteği, dede ve torunun mavi kapak kampanyası sayesinde yerine getirildi.

Eskişehir'de 13 yıldır mavi kapak toplayarak yüzlerce ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye ulaştıran dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, küçük Aynur'un umudu oldu. Aynur'un tekerlekli sandalyesine kavuşmasından büyük mutluluk duyan baba Hakan Yıldırım, Aynur ve kardeşinin rahatsızlıklarının doğuştan geldiğini söyledi.

Çocuklarının hastalıkları hakkında konuşmasını sürdüren Hakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Aynur'un rahatsızlığı nadir görülen Dandy Walker sendromu ve serebral palsi hastalığı var. Yaşadığı çok zor, camdan sokaktaki oynayan çocuklara baktığında psikolejik olarak kötü oluyor. Aynur'da dışarı çıkıp oynamak istiyor ama maalesef takdiri ilahi doğuştan gelen rahatsızlığı var. Beyincik tam oluşamadığı için bu rahatsızlığı var. İki çocuğumda da aynı rahatsızlık var."

"Yerde çok zorluk çekiyordu, şimdi akülü arabası oldu"

Öte yandan anne Dursun Yıldırım, hediye edilen akülü araba için emeği geçen herkese teşekkür etti. Çocuklarının yaşadığı sıkıntılar hakkında konuşmasını sürdüren anne Yıldırım, "Oğlum Mehmet'in hastalığı çok ilerlemediği için doktorlar umut verici konuşuyor. Kızım yerde çok zorluk çekiyordu şimdi akülü arabası oldu. Çok mutluyum artık arabasıyla gezecek Allah razı olsun herkesten. Benim çocuklarım gibi hasta olan bütün çocuklara Allah şifa versin. Pandemiden dolayı bir yere gidip gelemediğimiz için Aynur çok hırçınlaştı çok sıkılıyor. Sürekli birileri gelsin istiyor. Sürekli oyun oynamak istiyor. İki çocuğumda engelli olduğu için çok zorlanıyorum. Yaz gelince çocuklar sokakta oynuyor, kızımda çıkmak istiyor ama ikisini birden çıkaramıyorum. Evde eğitim için birkaç kere başvurmuştum ama sonuç alamadım. Doktorlar fizik tedavi ne kadar çok uygulanırsa o kadar iyi olur dediler. Pandemiden dolayı biraz ara verdik ama oğlum çok küçük olduğu için onda umut var dediler" diye konuştu.

Dede ile torunun 453'üncü tekerlekli sandalyesi iki kardeşe gitti

Yaklaşık 13 yıldır mavi kapak toplayan dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş yaptıkları işten mutluluk duyduklarını ve Aynur'u sevindirdikleri için yaşadıkları mutluluğu anlattı. Dede Aydoğan 453'üncü tekerlekli sandalyesini verdiğini belirtirken, iki kardeşi birden sevindirdiği için daha bir mutlu olduğunu ifade etti. Halit Aydoğan, "Karşımdaki insan ne kadar çok sevinirse, benim sevincim onun on katıdır. Aynur kardeşim için sevindiğim kadar hiç kimsede bu kadar çok sevinmemiştim. Ben Aynur kardeşimi sevindirdiğim için çok mutluyum, çok huzurluyum. Bu benim bu zamana kadar verdiğim 453'üncü arabam" diye konuşarak mutluluğunu paylaştı.

Melike Sarıtaş ise Aynur'un ailesi gibi kendilerinin de çok heyecanlı ve sevinçli olduklarının altını çizerek Aynur'un bundan sonra daha rahat yaşayabileceğini ifade etti. Melike Sarıtaş, "Gerçekten çok heyecanlıydık, Aynur'un ailesi de aynı şekilde. Aynur kardeşimizin şu ana kadar sandalyesi olmaması bizi çok üzdü. Keşke bu durumu daha önceden fark edebilseydik ve sandalyesine daha erken kavuşturabilseydik. Annesi gideceği her yere kucağında taşıyormuş. Ama şimdi Aynur kardeşimiz arabayı iyice öğrenince kendisi gideceği yere çok daha rahat gidebilecek. Buna katkımız olduğu için çok mutluyuz. İnşallah bu durumda olan, daha çok kardeşlerimize destek olabiliriz" dedi.

Dedeyle torun ziyaretlerinin ardından Yıldırım ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra evden ayrıldı. - ESKİŞEHİR