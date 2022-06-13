Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışması sonucu tespit ettiği minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı. Ambulansta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün arkasındaki ambulansa yol vermediği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Defalarca siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü görenleri şoke etti! Ekipler 427 lira idari para cezası kesti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.