Defalarca siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü görenleri şoke etti! Ekipler 427 lira idari para cezası kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Defalarca siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü görenleri şoke etti! Ekipler 427 lira idari para cezası kesti

13.06.2022 09:26

İstanbul Arnavutköy'de trafikte seyreden bir ambulans, acil bir şekilde ilerlemek için sirenlerini açtı. Ancak ambulansın önünde yer alan sürücü, yan şeridinin boş olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki ile karşılaşırken sürücüye de 427 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halindeki panelvan tarzı minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüsün yol vermemesi vatandaşların tepkisini çekti.

427 LİRA CEZA KESİLDİ

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışması sonucu tespit ettiği minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı. Ambulansta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün arkasındaki ambulansa yol vermediği anlar yer alıyor.

YORUMLAR (1)
  • Darica Yumurta: İnsan canı sadece 427 TL imiş demekki ne diyelim ehliyetine el koy 6ay bakalım birdaha yaparmi Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
500
Kaynak: AA

Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defalarca siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü görenleri şoke etti! Ekipler 427 lira idari para cezası kesti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
08:43 Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor
08:38 Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi
07:59 Van'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerde çatlaklar oluştu
07:54 Bakan Varank açıkladı: Yerli otomobil TOGG için vekiller şimdiden sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: Defalarca siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü görenleri şoke etti! Ekipler 427 lira idari para cezası kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement