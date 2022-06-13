Defalarca siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü görenleri şoke etti! Ekipler 427 lira idari para cezası kesti
13.06.2022 09:26
İstanbul Arnavutköy'de trafikte seyreden bir ambulans, acil bir şekilde ilerlemek için sirenlerini açtı. Ancak ambulansın önünde yer alan sürücü, yan şeridinin boş olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki ile karşılaşırken sürücüye de 427 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halindeki panelvan tarzı minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüsün yol vermemesi vatandaşların tepkisini çekti.
427 LİRA CEZA KESİLDİ
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışması sonucu tespit ettiği minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı. Ambulansta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün arkasındaki ambulansa yol vermediği anlar yer alıyor.
Kaynak: AA
Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Defalarca siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü görenleri şoke etti! Ekipler 427 lira idari para cezası kesti - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.