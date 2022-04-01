Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı

01.04.2022 01:00

Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan lüks cipin defalarca takla atarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan lüks cipin defalarca takla atarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Ü. idaresindeki 20 DS 001 plakalı Range Rover marka lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolde çıktı. Defalarca takla atan cipte büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazada sürücü Gökhan Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan Cansu C. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen lüks cip çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı
Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı
Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı
Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika


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