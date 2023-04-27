Define aramak için kazdıkları çukurdan Osmanlı'dan kaldığını düşündükleri çeyiz sandığı buldular - Son Dakika
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Define aramak için kazdıkları çukurdan Osmanlı'dan kaldığını düşündükleri çeyiz sandığı buldular

27.04.2023 16:11

Sosyal medyada son zamanlarda büyük ilgi gören define arama videolarına bir yenisi eklendi. Toprağın altından kepçe ile çıkartılan sandığın içinden çıkan eşyalar büyük dikkat çekti. Sandıkta genç bir kıza ait olduğu düşünülen çeyiz sandığının içinden silah, kömürlü ütü ve çeşitli takılar çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Çeyiz bu", "Osmanlı'dan kalma çeyiz sandığı", "Kim bilir ne hayallerle yapılmıştı o sandık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süsleyen define arama videoları sosyal medyada hayli revaçta... Yayınlanan son videolardan birinde yerin metrelerce altında bulunan dev sandığın kepçe yardımı ile çıkartıldığı görülüyor. Büyük heyecana sahne olan videonun devamında sandığın açıldığı ana ilişkin görüntüler yer alıyor.

"OSMANLI'DAN KALMA ÇEYİZ SANDIĞI"

Eski dönemde yaşamış genç bir kıza ait olduğu düşünülen çeyiz sandığının içinden silah, kömürlü ütü ve çeşitli takılar çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Çeyiz bu", "Osmanlı'dan kalma çeyiz sandığı", "Kim bilir ne hayallerle yapılmıştı o sandık" şeklinde yorumlar yapıldı.

YORUMLAR (4)
  • BAŞBUĞ SUAT: sahtekar bunlar ,toğprak altından böyle temiz mi çıkar lan sandık Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Fatih Dikine: Tetiğe basıyor mermi olmadığınımı biliyor. Birde tetik çok rahat düşmesi de ironi Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Yunus Acar: Bu videonun tamamen uydurma olduğunu ispat eden ayrıntılar 1 osmanlı döneminden kalma yazma çok temiz ve sağlam 2 silahın pas tatmaması 3 adam ütüyü tek seferde açtı nasıp önceden açmasamış olsa öyle hemen açamaz bir defineci bynları görür görmez yalan oldugunu anlar saygılar Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Define aramak için kazdıkları çukurdan Osmanlı'dan kaldığını düşündükleri çeyiz sandığı buldular - Son Dakika
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