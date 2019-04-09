Son Dakika Haberleri: Define Ararken Helenistik Dönem'e Ait Kalıntılar Buldular

Define Ararken Helenistik Dönem'e Ait Kalıntılar Buldular

54 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Define Ararken Helenistik Dönem'e Ait Kalıntılar Buldular, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kaçak kazı yerinde yapılan incelemede, Helenistik Dönem'e ait kalıntılar bulundu.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede define için kaçak kazı yapanlar olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin Derebaşı Mahallesi'ndeki arazide define aradıklarını tespit eden ekipler, dün gündüz saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan A.K., B.B. ve M.C. gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürüldü. Ekiplerin kaçak kazı yerinde yaptıkları incelemede, Helenistik Dönem'e ait olduğu belirlenen kapı ve stel yuvası kalıntıları bulundu.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: DHA
Tire, Helenistik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:27:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define Ararken Helenistik Dönem'e Ait Kalıntılar Buldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]