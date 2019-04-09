Define Ararken Helenistik Dönem'e Ait Kalıntılar Buldular
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İZMİR'in Tire ilçesinde, kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: DHA
İZMİR'in Tire
ilçesinde, kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kaçak kazı yerinde yapılan incelemede, Helenistik
Dönem'e ait kalıntılar bulundu.
Tire İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede define için kaçak kazı yapanlar olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin Derebaşı Mahallesi'ndeki arazide define aradıklarını tespit eden ekipler, dün gündüz saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan A.K., B.B. ve M.C. gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürüldü. Ekiplerin kaçak kazı yerinde yaptıkları incelemede, Helenistik Dönem'e ait olduğu belirlenen kapı ve stel yuvası kalıntıları bulundu.
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