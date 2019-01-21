Define Avcısına Suçüstü
35 dakika önce
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan T.K., suçüstü yakalandı.
BALIKESİR'in Erdek
ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan T.K., suçüstü yakalandı.
Hamamlı Mahallesi'nde bir kişinin 1. derece arkeolojik SİT alanında izinsiz kazı yaptığına yönelik istihbaratı değerlendiren Balıkesir
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, T.K'yi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemelerde 6 metrekarelik alanın 60 santimetre derinliğinde kazıldığı tespit edilirken, T.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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