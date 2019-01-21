Son Dakika Haberleri: Define Avcısına Suçüstü

Define Avcısına Suçüstü

35 dakika önce

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan T.K., suçüstü yakalandı.

Define Avcısına Suçüstü, System.String[]
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan T.K., suçüstü yakalandı. 

Hamamlı Mahallesi'nde bir kişinin 1. derece arkeolojik SİT alanında izinsiz kazı yaptığına yönelik istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, T.K'yi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemelerde 6 metrekarelik alanın 60 santimetre derinliğinde kazıldığı tespit edilirken, T.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

Erdek, Balıkesir, Güncel
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