Son Dakika Haberleri: Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi
Son Dakika Güncel Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi - Son Dakika

Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi

6 saat önce

Define aramak isteyenlerin müracaat dilekçelerinin ekinde artık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgesinin de yer alması gerekiyor.

Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi, System.String[]

Define aramak isteyenlerin müracaat dilekçelerinin ekinde artık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgesinin de yer alması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda gerekli izinler alınmış olsa bile define aramaları sırasında topoğrafyayı bozacak şekilde ekosisteme müdahalede bulunulduğu, göl, dere, orman gibi alanların tahrip edildiği yönünde örneklerin çoğaldığı belirlendi.

Bu nedenle "Define Arama Projeleri"nin ÇED değerlendirmesine dahil edilmesinin gerekliliğinin ortaya çıktığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Define Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine ekleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme uyarınca, define aramak isteyenler artık müracaat dilekçelerinin ekinde ÇED belgesini de sunacak.

Çevresel Etki Değerlendirme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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