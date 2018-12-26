Definecilere Suçüstü
1 saat önce
Malatya'da kaçak kazı yaparak define aradıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Malatya
'da kaçak kazı yaparak define aradıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğanşehir
İlçesine bağlı Erkenek
Mahallesi Akka Deresi mevkiinde definecilerin kaçak kazı yapacakları ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu bölgede yapılan araştırma, inceleme ve yaklaşık iki saatlik arama neticesinde şüpheli 3 şahsın ellerinde metal arama detektörü ile define arama amaçlı çalışma yaptıkları esnada yakalandıkları belirtildi.
Şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:16 Kaynak: İHA
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