Son Dakika Haberleri: Definecilere Suçüstü

Definecilere Suçüstü

1 saat önce

Malatya'da kaçak kazı yaparak define aradıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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Malatya'da kaçak kazı yaparak define aradıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğanşehir İlçesine bağlı Erkenek Mahallesi Akka Deresi mevkiinde definecilerin kaçak kazı yapacakları ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu bölgede yapılan araştırma, inceleme ve yaklaşık iki saatlik arama neticesinde şüpheli 3 şahsın ellerinde metal arama detektörü ile define arama amaçlı çalışma yaptıkları esnada yakalandıkları belirtildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:16 Kaynak: İHA

Malatya, Jandarma, 3. Sayfa
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