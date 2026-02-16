Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir - Son Dakika
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

16.02.2026 11:02
15 yıl önce hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, kızının ölümüne dair şok iddialarda bulundu. Olay gecesi ve şüpheli gördüğü kişileri ilk kez detaylı anlattı.

2011 yılında hayata veda eden Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, Sabah Gazetesi'nden Tuğba Kalçık'a konuştu. Foster, olay gecesi kızının Mehmet Altan'ın evinde olduğunu, Tolga Karel'in de orada bulunduğunu söyleyerek "Kızım Türkiye'de terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. FETÖ talimat verip, kızımı öldürtmüş bile olabilir. Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya yerleşti. Bu durum çok enteresan geliyor bana" dedi.

Hatice Foster, kızının ölümünün resmi açıklamalarda belirtildiği gibi astım ilaçlarıyla alkol kullanımına bağlı olmadığını düşündüğünü söyledi:

Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Kızım İstanbul'daydı. Kızımın vefatını haberlerde gördüm. O gece kocasıyla Taksim'e gitmişler önce. Sonra iki kız arkadaşı, Defne'yi Fransız Sokağı'na çağırıyor. Eşi gelmiyor, Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil Kerem Altan'a gidiyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış. Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış.

İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan, üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler.

Hatice Foster, kızının Türkiye'de FETÖ terör örgütünü ilk kez gündeme getiren kişilerden biri olduğunu hatırlatarak, iddialarını sürdürdü:

Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç uyuşturucu kullanmadı.

Defne Joy Foster, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

