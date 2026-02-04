Defne Joy Foster\'ın Ölümü İle İlgili FETÖ İddiaları Yeniden Gündemde

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2001 yılında, 'FETÖ üyesi olmak' ve 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlarından yargılanan yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde astım krizi ve kalp durması sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'la ilgili "FETÖ" iddiaları yeniden gündeme geldi. Defne Joy Foster'ın vefat yıldönümünde Kuşadası'nda lokma hayrı düzenleyen anne Hatice Nayman, kızının ölümünden FETÖ/PDY'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, 2011 yılında Kadıköy'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan tutuklanan ünlü Yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuş, Foster'ın FETÖ kurbanı olduğunu iddia edilmişti. Aynı zamanda Yazar Çetin Altan'ın torunu olan Kerem Altan'ın evinde astım krizi ve kalp durması sonucu hayatını kaybeden Foster'ın ölümüyle ilgili olarak Kerem Altan'ın ambulans çağırmadığı ve ölümüne seyirci kaldığı iddiaları uzun süre gündemde kalmıştı. Defne Joy Foster'ın Kuşadası'nda yaşaşayan annesi Hatice Nayman, kızının 15. ölüm yıldönümünde Kuşadası'nda lokma hayrı gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hayır sonrası evinde açıklamalarda bulunan Nayman, kızının ölümünden doğrudan Ahmet Altan ve oğlu Kerem Altan'ı sorumlu tutarken, olayın arkasında FETÖ/PDY olduğunu ifade etti.

"112'yi arasalar kızım bugün hayattaydı"

Hatice Nayman, kızının öldüğü gece yaşanan ihmaller zincirine dikkat çekerek, Kerem Altan'ın tutumunu eleştirdi. Olay anında kızının Kerem Altan'ın evinde bulunduğunu, Altan'ın acil yardım çağırmak yerine sokağa çıkarak yardım talebinde bulunduğunu söyleyen Nayman, "112'yi aramak yerine sokaklarda doktor aramışlar. Ölüme terk etmişler. Eğer zamanında müdahale edilseydi, ambulans gelseydi kızım bugün yanımda olacaktı" dedi. Altan ailesinin o dönemdeki konumuna değinen anne, adaletin yerini bulmadığını savundu.

"FETÖ lakabını ilk o kullanmıştı"

Bu yapılanma için ilk defa "FETÖ" nitelemesini kullanan kişinin kızı olduğunu ifade eden Nayman, "Kızım, bu yapının gerçek yüzünü ve lakabını Türkiye'de ilk yazan kişiydi. Bu belgeleriyle gazetelerde çıktı. Lakabı ilk o taktığı için onu hedef aldılar ve öldürdüler diyebilirim. Altanlar zaten FETÖ'cü, bunu artık herkes biliyor. Kızımın ölümünde bu karanlık yapının parmağı var" dedi.

Öte yandan Foster, ölümünün 15. yıl dönümünde İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarının başında da anıldı. Mehmet Yavuz isimli görevli, "Gelen fazla olmuyor. Ölüm yıl dönümünde de kimse gelmedi" dedi. - AYDIN