Defne Joy Foster'ın Ölümü İle İlgili FETÖ İddiaları Yeniden Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Defne Joy Foster'ın Ölümü İle İlgili FETÖ İddiaları Yeniden Gündemde

Defne Joy Foster\'ın Ölümü İle İlgili FETÖ İddiaları Yeniden Gündemde
04.02.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anneden Foster'ın ölümünde FETÖ'nün sorumlu olduğu iddiaları ve olayın arka planı anlatıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2001 yılında, 'FETÖ üyesi olmak' ve 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlarından yargılanan yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde astım krizi ve kalp durması sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'la ilgili "FETÖ" iddiaları yeniden gündeme geldi. Defne Joy Foster'ın vefat yıldönümünde Kuşadası'nda lokma hayrı düzenleyen anne Hatice Nayman, kızının ölümünden FETÖ/PDY'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, 2011 yılında Kadıköy'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan tutuklanan ünlü Yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuş, Foster'ın FETÖ kurbanı olduğunu iddia edilmişti. Aynı zamanda Yazar Çetin Altan'ın torunu olan Kerem Altan'ın evinde astım krizi ve kalp durması sonucu hayatını kaybeden Foster'ın ölümüyle ilgili olarak Kerem Altan'ın ambulans çağırmadığı ve ölümüne seyirci kaldığı iddiaları uzun süre gündemde kalmıştı. Defne Joy Foster'ın Kuşadası'nda yaşaşayan annesi Hatice Nayman, kızının 15. ölüm yıldönümünde Kuşadası'nda lokma hayrı gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hayır sonrası evinde açıklamalarda bulunan Nayman, kızının ölümünden doğrudan Ahmet Altan ve oğlu Kerem Altan'ı sorumlu tutarken, olayın arkasında FETÖ/PDY olduğunu ifade etti.

"112'yi arasalar kızım bugün hayattaydı"

Hatice Nayman, kızının öldüğü gece yaşanan ihmaller zincirine dikkat çekerek, Kerem Altan'ın tutumunu eleştirdi. Olay anında kızının Kerem Altan'ın evinde bulunduğunu, Altan'ın acil yardım çağırmak yerine sokağa çıkarak yardım talebinde bulunduğunu söyleyen Nayman, "112'yi aramak yerine sokaklarda doktor aramışlar. Ölüme terk etmişler. Eğer zamanında müdahale edilseydi, ambulans gelseydi kızım bugün yanımda olacaktı" dedi. Altan ailesinin o dönemdeki konumuna değinen anne, adaletin yerini bulmadığını savundu.

"FETÖ lakabını ilk o kullanmıştı"

Bu yapılanma için ilk defa "FETÖ" nitelemesini kullanan kişinin kızı olduğunu ifade eden Nayman, "Kızım, bu yapının gerçek yüzünü ve lakabını Türkiye'de ilk yazan kişiydi. Bu belgeleriyle gazetelerde çıktı. Lakabı ilk o taktığı için onu hedef aldılar ve öldürdüler diyebilirim. Altanlar zaten FETÖ'cü, bunu artık herkes biliyor. Kızımın ölümünde bu karanlık yapının parmağı var" dedi.

Öte yandan Foster, ölümünün 15. yıl dönümünde İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarının başında da anıldı. Mehmet Yavuz isimli görevli, "Gelen fazla olmuyor. Ölüm yıl dönümünde de kimse gelmedi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Defne Joy Foster, Kültür, Sanat, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Defne Joy Foster'ın Ölümü İle İlgili FETÖ İddiaları Yeniden Gündemde - Son Dakika

İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:54:09. #7.11#
SON DAKİKA: Defne Joy Foster'ın Ölümü İle İlgili FETÖ İddiaları Yeniden Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.