Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı’nda Frontier Airlines’a ait yolcu uçağının kalkış sırasında piste giren bir kişiye çarptığı anlara ait termal kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dış basında yer alan haberlere göre olay, uçağın kalkış için hızlandığı sırada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pistte bulunan kişinin uçağın önüne doğru ilerlediği, kısa süre sonra ise çarpmanın yaşandığı görülüyor.

ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Çarpmanın ardından pilotların kalkışı iptal ettiği ve uçağın acil durum prosedürlerini devreye sokarak piste geri döndüğü belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, piste giren kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uçaktaki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

TERMAL KAMERALAR KAYDETTİ

Yayımlanan termal görüntülerde pist çevresindeki hareketlilik ve çarpışma anı net şekilde görülürken, olayın ardından ekiplerin hızla bölgeye yöneldiği dikkat çekti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile yerel güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.