Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı

Haberin Videosunu İzleyin
Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı
11.05.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı
Haber Videosu

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı’nda Frontier Airlines’a ait yolcu uçağının kalkış sırasında piste giren bir kişiye çarptığı anların termal kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın ardından pilotlar kalkışı iptal ederek acil iniş yaptı. Olayda piste giren kişi hayatını kaybederken, yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı’nda Frontier Airlines’a ait yolcu uçağının kalkış sırasında piste giren bir kişiye çarptığı anlara ait termal kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dış basında yer alan haberlere göre olay, uçağın kalkış için hızlandığı sırada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pistte bulunan kişinin uçağın önüne doğru ilerlediği, kısa süre sonra ise çarpmanın yaşandığı görülüyor.

ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Çarpmanın ardından pilotların kalkışı iptal ettiği ve uçağın acil durum prosedürlerini devreye sokarak piste geri döndüğü belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, piste giren kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uçaktaki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

TERMAL KAMERALAR KAYDETTİ

Yayımlanan termal görüntülerde pist çevresindeki hareketlilik ve çarpışma anı net şekilde görülürken, olayın ardından ekiplerin hızla bölgeye yöneldiği dikkat çekti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile yerel güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Denver, Son Dakika

Son Dakika ABD Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paşinyan’dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı

10:52
Mert Hakan’ın Fener kariyeri bitti
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:45
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor Arda’nın öğrencisi gelecek
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek
10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:23
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:08:56. #7.13#
SON DAKİKA: Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.