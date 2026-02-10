İstanbul'un Fatih ilçesinde bir şahıs, tartışma yaşadığı kadına saldırdı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların gözü önünde meydana geldi. Saldırı sırasında çevrede bulunan başka bir kadın, saldırgana "Yapma ya, o kız" diyerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak saldırganın eylemini sürdürdüğü görüldü.
Olayın ardından saldırgan şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlarla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi
