DEİK / Olpak: Merkez Bankasının tavrını destekliyoruz - Son Dakika
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DEİK / Olpak: Merkez Bankasının tavrını destekliyoruz

6 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, faiz indirimlerinin ekonomiye "ivme kazandıracağını" vurguladı ve "Merkez Bankasının piyasa gerçeklerini gözeten bu tavrını destekliyoruz" dedi.

DEİK / Olpak: Merkez Bankasının tavrını destekliyoruz, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, faiz indirimlerinin ekonomiye "ivme kazandıracağını" vurguladı ve "Merkez Bankasının piyasa gerçeklerini gözeten bu tavrını destekliyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile ilgili yazılı bir değerlendirme yapan Olpak şöyle dedi:

" TCMB'nin son faiz indirimi, ekonomideki pozitif görünümün açık bir göstergesidir. Ülkemizin finansal varlıklarında istikrarın güçlenmesi ve enflasyon oranlarında beklentilerin üzerinde iyileşmesi faiz indirimlerinin önü açmaya devam ediyor.

"TCMB, bugün almış olduğu kararla faiz oranını 200 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesinde belirledi.

"Faiz indirimleri, önümüzdeki dönemde hem yatırımlara hem de istihdama önemli derecede katkı sağlayacak ve büyüme patikasına geri dönen ülkemize daha fazla ivme kazandıracaktır. Merkez Bankasının piyasa gerçeklerini gözeten bu tavrını destekliyoruz.

"Bu noktada sıranın bankacılık sektöründe olduğunu ve bu karar sonrasında piyasaya uyguladıkları faizi en kısa sürede makul seviyelere çekmelerini bekliyoruz. Bizim önümüzü asıl açacak olan piyasa faizleridir.

"DEİK olarak iktisadi aktivitemizi güçlendirecek, ülkemizin ve ekonomimizin menfaati yönünde atılacak her adımı desteklemeye ve her zamankinden büyük bir gayretle uluslararası arenada iş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz."


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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