Dekan yardımcısı rol model olmak için lavanta üretimine başladı - Son Dakika

Dekan yardımcısı rol model olmak için lavanta üretimine başladı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aydoğan Aydoğdu, yöre halkına örnek olmak amacıyla 12 dekar arazide lavanta tarımı yapıyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aydoğan Aydoğdu, yöre halkına örnek olmak amacıyla 12 dekar arazide lavanta tarımı yapıyor.

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Kastamonu-İhsangazi kara yolunda 6 dekar tarla satın alan Aydoğdu, buna ek olarak kiraladığı 6 dekar arazinin de tamamına lavanta dikti. Tarlanın birini turizm tesisine dönüştürmeyi planlayan Aydoğdu, diğerinde ise lavanta balı üretmeyi hedefliyor.

Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Gastronomi ve kırsal turizm gibi farklı ilgi alanlarına sahip olduğunu belirten Aydoğdu, "Kastamonu'nun doğasının olağanüstü olduğunu, çok etkileyici bir coğrafyaya sahip olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki çok göç vermiş, üretken insanlarını göndermiş. Buna bağlı olarak ekonomik bir gerilik başlamış." dedi.

Kastamonu'nun kırsal turizmde önemli yere gelebileceğine dikkati çeken Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Kastamonu sahip olduğu kırsal mirasla makus kaderini aşacak olağanüstü potansiyele sahip. Ben de bu potansiyelin ekonomik çıktılara dönüşeceğini rol model projeyle göstermek istedim. Sloganımız, 'Kastamonu köyleri lavanta kokacak, Kastamonu kırsalı lavanta turizmi ile kalkınacak'. Bulunduğumuz yer 6 dönümlük arazi. Buraya lavanta diktik. Her şey yolunda giderse desteklemelerle buraya turistik tesis yapmak istiyoruz. Konuklarımızı, bir yanında lavanta denizi bulunan, diğer tarafta olağanüstü güzellikle baraj gölü olan bu tesiste ağırlamak istiyoruz. Olağanüstü manzarada kuş sesleri içinde hoş zaman geçirecekler. Lavantalarımız 3 yıl içinde istediğimiz güzelliğe ulaşacak. Bu yatırım diğer girişimciler için de örnek olacak."

"Akademiler rol model projeler üstlenirler"

Diğer lavanta tarlasını ise bal üretiminde kullanacağını dile getiren Aydoğdu, "Kastamonu'da benim bildiğim lavanta ekim örneği yok. Bu bölgeye uygun lavanta türünü bularak ekimini yaptık. 6 dekarlık alanda lavanta balı üretimi yapacağız." diye konuştu.

Akademisyenlerin her alanda örnek olması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Akademiler sadece bilgi üretmezler, aynı zamanda rol model projeler üstlenirler. Kimsenin aklına getirmediği farklı bakış açısıyla farklı şeyleri gerçekleştirerek diğer potansiyel yatırımcılara örnek olurlar. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun önemli destekleri olduğunun ve insanların bundan yararlanabileceğinin altını çizerek, "Lavanta çok verimli bir bitkidir. Bir kez diker, 20 yıl boyunca ürün alırsınız. Bu ürünü lavanta suyu, yağı, tohumu ile değerlendirebilirsiniz. ya da turizmde, arı yetiştiriciliğinde kullanabilirsiniz. Benim temel önerim, kimse yatırımdan korkmasın. Lavanta hem kokusu hem de ürünleriyle Kastamonu'nun makus kaderini yenmede çok önemli bir bitkidir. " diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:07 Kaynak: AA

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