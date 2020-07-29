Del Valle Bandırmaspor'da

TFF 1.Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'da iç transfer çalışmalarının 3-4 saat gibi rekor bir sürede tamamlanması ardından dış transfer çalışmaları da başladı. İlk transfer ise Giresunspor'un sol kanat oyuncusu Del Valle oldu.

Bandırmaspor bu yıl top koşturacağı TFF 1.Lig için transfer çalışmalarını başlattı. İç transferde rekor bir sürede tüm oyuncuları ile ikişer yıllık anlaşma imzalayan bordo beyazlılar dış transferde de atak başlattı.

Giresunspor'da forma giyen Venezuellalı Yonathan Del Valle'yi renklerine bağlayan bordo-beyazlılar 2 Ağustos'ta yapılacak genel kurul ile belirlenecek yeni yönetimin ardından transferlerin hız kazanacağı öğrenildi. - BALIKESİR